救財赤擬縮8大撥款 拒向非本地生加學費

憂削吸引力難敵人才競爭 辯指院校財政穩 應對巨額財赤，政府正準備向各方面開刀，包括調整大學撥款。教育局局長蔡若蓮表示，政府財政面對挑戰，基於社會共同承擔的原則，教資會未來3年對8所大學的撥款將有所調整。她稱「8大」一直以來財務穩健，院校有其他收入，包括接受外界捐獻及研究院課程的學費收入等，而當局亦有給予足夠時間供院校消化並及早作出規劃，不擔心會影響院校運作及競爭力。

蔡若蓮昨出席電台節目時指出，大學學費已經二十多年沒有調整，今次的調整已考慮家庭負擔等各種情況，幅度非常輕微之餘，政府亦仍然會津貼大部分的學費。事實上，政府正面對財政挑戰，無論政府開支還是大學或中、小學撥款勢必有所調整以體現共同承擔。她指很多時院校除了政府撥款還有其他方面的收入，如一些外界的捐獻，除了本科也有修讀課程研究院的課程，自費學生會比較多。撥款對於大學來說當然有影響，但校方也有一個相對穩健的儲備或財政管理，故相信有關調整不會對院校的教學、研究、吸引力和競爭力造成影響。

對於有建議指，長遠應逐步增加非本地學生學費至收回成本，蔡若蓮認為，需要平衡對人才的吸引力，指現時新加坡對非本地生收取10多萬至20多萬元的學費，若貿然大幅度調整，恐怕難以吸引優秀學生來港。針對非本地學生，院校主要是收回成本，不是特別要賺非本地生的錢，畢竟要面對鄰近地區或國家的競爭，但原則是不會用公帑補貼非本地生。

重點招收東盟一帶一路學生 她續指，中國是留學生的最大輸出國，本地和很多外國院校的非本地生都是以內地生佔最多，不過本地院校一般會控制內地生比例不超過五成，當局希望非本地生的國籍更多元化。鑑於歐美學生多數會留在當地升學，未來當局會重點吸納東盟及一帶一路國家的學生。

提到專上院校學額問題，蔡若蓮指外來人才的受養人持有香港身份證，理應屬於本地生，但如果佔用了15,000個資助學士學額，都會影響本地學生的升學機會，而國際間有些做法，即使同為本地生，都可以享有不同的學費層級，當局可能會考慮學生的居港年期、對香港的貢獻或認識，甚至日後留港發展的機會等條件，強調身份與學費是可以分開的。

早前有官立及資助小學未有遵從教育局指引，在緊接長假期後安排測考，蔡若蓮表示，有向學校了解過情況，指今年上半學期比較特殊，假期較集中，有部分學校希望試卷不要相隔太久才派發，故作出有關安排，經當局提醒後，相關學校已表示編排時會多留意。她又稱，部分學校有徵詢家長意見，部分在職家長認為長假期方便指導子女溫習，但相關指引並非強制性，可讓學校配合家長需要作彈性安排。