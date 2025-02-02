每日一罐啤酒 死亡風險升47％

【本報訊】除了農曆新年與親朋戚友歡聚「豪飲」，有人甚至「無酒不歡」。但有研究證實，每日一罐啤酒患癌症的發病或死亡風險便會提高7%至47%不等。有營養師提醒，酒精含有不少糖分，每10克酒精相等如3.5茶匙糖，節慶期間通常邊飲酒邊吃，很容易吃過量致肥，建議選擇低酒精含量飲料，或以非酒精飲品與酒精飲品交替飲用。

恐致各種癌症 酒精即是「乙醇」，有充分證據顯示它和其代謝物「乙醛」對人體有致癌性，被世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構列為第一類致癌物。不少研究證實，飲酒會增加各種癌症的發病或死亡率，包括咽喉癌、肝癌、大腸癌及女性乳癌。與不飲酒人士相比，每日飲用一杯含有12克酒精的飲料（約1罐啤酒）為例，各種癌症的發病或死亡風險便會提高7%至47%不等，並以咽喉癌風險為最高，風險亦會隨着飲酒分量而遞增。

營養師常稱酒精為「無營養的能量」，因為1克酒精含有7卡路里，每1酒精單位（約100毫升紅或白酒）含有10克酒精，已有70卡路里，大概相等於1.5茶匙油或3.5茶匙糖。節慶期間亦很容易無意間吃得過量，攝取過多能量，增加假期後體重上升的機會，加上豪飲一晚後的宿醉症狀更會影響隔天的精神狀態。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指出，如果還是要飲酒，建議選擇酒精含量較低的飲料；先飲水或梳打等非酒精飲品，並與酒精飲品交替飲用；使用小杯盛載，限量飲用，減少每次攝取的分量。