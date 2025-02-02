烹調蛇羹工序繁複 搣絲熬湯6小時

【本報訊】蛇羹貌似碗仔翅，但背後的工序卻不一樣。女蛇王周嘉玲分享，烹調蛇羹十分複雜，除了要將蛇骨與其他食材熬約6小時，蛇肉及其他配料都要搣絲、切絲，而用料上亦十分講究。她提到蛇含豐富蛋白質，但零脂肪，而吃蛇能行氣活血，亦具滋陰的功效，因此蛇羹十分健康。

將枝竹木耳灼熟，倒入足三両蛇肉特別熬製的蛇汁，配上芫荽，便成為蛇宴的一大菜式「蛇汁撈飯」。採訪當日周嘉玲胞弟又示範椒鹽蛇碌及涼拌蛇皮等菜式。至於蛇舖最熱門食品的蛇羹，周嘉玲指烹調工序十分繁複。

周介紹指，要先將蛇烚熟，再過冷水拆肉。蛇肉會蒸、燉約兩小時至軟身，再搣絲；蛇骨連豬骨、老雞，竹蔗茅根等熬6小時，而木耳、金華火腿、冬菇、雞及薑都要切絲，最後再燴成「民間補品之稱」的蛇羹。

她提到，由於他們對各種蛇的結構「瞭如指掌」，知道哪些蛇肉質較厚或較韌，「有啲拆咗出嚟好似橡筋頭，有啲就似一條棉花咁軟」，才可揀選合適品種的蛇煮羹。

高蛋白零脂肪 滋陰活血 周指出，由於推出包裝蛇羹需貼上營養標籤，化驗後發現產品零脂肪、零反式脂肪、高蛋白質，證實過往「蛇沒脂肪、沒油」的說法，而且蛇羹能行氣活血、滋陰、舒筋活絡，亦有助增強免疫系統，並引述有年長食客稱吃蛇羹後較易入睡及雙腳有力，令她認為蛇羹十分健康。不過，一碗蛇羹只售約60元。她坦言店舖位於深水埗區，草根階層為主，難以大幅加價。