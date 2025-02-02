年初四逾102萬人次出入境

【本報訊】農曆新年期間，進出本港的人數上升。入境處表示，昨日截至晚上9時，本港有近102.5萬人次出入境，當中超過53.7萬人次入境，香港居民佔約34.2萬人次，內地旅客亦有約17.1萬人次；至於出境人次則錄得近48.8萬人次，香港居民佔其中31.3萬人次。另外，前一天年初三港珠澳大橋、西九龍邊檢站出入境人次分別達15.6萬及13.6萬人次，均創開通以來最高紀錄。

至於大年初三（1月31日），入境處表示，共有超過122萬人次出入境，當中超過62萬人次入境，超過60.1萬人次出境。市民及旅客主要途經羅湖口岸、落馬洲支綫口岸及港珠澳大橋出入境。

而珠海邊檢總站指，年初三經港珠澳大橋出入境客流達15.6萬人次，刷新開通以來最高紀錄。據統計，年廿九至年初三期間，港珠澳大橋出入境客流超過45.4萬人次，比去年春節同期增加22%。港澳居民數量超過28萬人次，佔口岸總客流超過六成。車流方面，有近7萬架次，同比增加32%。「港車北上」出入境數量，日均達8,700架次。年初三「港車北上」數量，超過單日1.1萬架次。

西九邊檢站破單日客流紀錄 另外，深圳邊檢總站西九龍邊檢站查驗出入境人員超過13.6萬人次，是2018年開通以來最高單日客流量，當中內地居民佔比近三分之二，港澳居民佔比近三分之一。深圳邊檢總站統計，農曆新年假期首4天，共查驗出入境人員超過44萬人次。同期，超過210萬人次經深圳各口岸出入境，與去年相比增長9.4%。隨着240小時過境免簽政策實施，外籍人士入境人數同期大幅上升，達到近4.3萬人次，按年增長幅度高達37%。