除夕至初三錄68萬人次訪港 內地客增4%

【本報訊】農曆新年訪港旅客增。旅發局總幹事程鼎一昨指，今年農曆新年期間香港舉辦多項盛事，不少旅客都想在香港感受過年氣氛，今年農曆新年大除夕至初三，共有68萬人次旅客訪港，當中內地旅客有56.4萬人次，比去年同期多4%。非內地旅客則有11.4萬人次，上升16%。不少酒店預訂爆滿，在去年第四季起，已有超過五成旅客在港過夜，平均在港留3.2晚。

逾半過夜 平均留港3.2晚 程鼎一在電台節目上提到，今年初至農曆新年，訪港旅客數字有上升趨勢，強調並非追求數字，希望旅客來港後有好的體驗。他歡迎政府推出《香港旅遊業發展藍圖2.0》，旅發局會配合宣傳，包括本星期舉行的馬拉松；3月有多個大型活動，例如香港國際七人欖球賽、巴塞爾藝術展；啟德體育園即將開幕，會成為香港新地標，加強旅遊吸引力。

為了吸引中東旅客來港，程鼎一又指出，已有數十間酒店及餐廳取得穆斯林清真認證，雖然中東旅客的基數不大，但相信業界有設施接待，並透過宣傳，回教旅客在長途旅行中會考慮來港。另外去年東盟旅客都有上升，其中菲律賓旅客數字創高峰，多數是家庭式旅行，來港後又願意消費，認為與近年菲律賓經濟轉好有關。