笑看天下：機心太露 難得善終

日本傳媒周四報道，首相石破茂計劃於2月7日出訪美國，與總統特朗普舉行首次峰會。知情人士指出，日本政府曾探討石破茂在特朗普就職前舉行會面嘅可能性，先是去年11月，然後是今年1月，但都沒有實現，可見石破茂心急如焚想謁見特朗普。

然而石破茂早前出席國會參議院質詢時表示，將與中國加強溝通，努力推進日中戰略互惠關係的全面發展，並構建具有建設性且穩定的雙邊關係。石破茂認為，國際形勢日益嚴峻複雜，為了克服分裂與對抗，日本將繼續與其他國家展開對話與合作，維持和加強基於法治的國際秩序。

嗱！一個人兩條心唔算多。越南有所謂「竹子外交」，即外交政策要像竹子般「柔韌而睿智」，對與各國合作表示歡迎，但不抱團、不選邊。越南外交家進一步解釋，這是以不變應萬變，在國際談判中該堅持的堅持，該讓步的讓步，以此融入世界而不失其政治本色。越南的「竹子外交」可謂嘗盡甜頭，如今石破茂既要討好美國，又要和中國加強溝通，全面建設穩定的雙邊關係，如此靈巧善變，老朽姑且稱其為「兩頭蛇外交」。

石破茂確實對中國作出不少友好動作，除了去年尾外相岩屋毅成功訪華，今年1月中公明黨幹事長西田實仁亦訪華，並攜帶石破茂的親筆信，在北京獲得高層接見，總理李強表示，希望石破茂能在方便的時候訪問中國。但種種迹象顯示，石破茂還是傾向親美，佢急於見特朗普多於同中國確立相互關係；特朗普的擴張主義與關稅大棒，似乎更震懾石破茂！之不過，有道是「以真誠建立起來的友情，不會破滅；若是用心機培養出來的，終將潰散」，「兩頭蛇外交」機心太明顯，恐怕不得善終！