撥亂反正：中國AI 會否被禁

由一家名不經傳中國初創科技公司推出的人工智能（AI）模型DeepSeek，面世一夜之間已震撼全球，包括震散了幾家知名美國AI公司的股價，令美股爆發中型股災，並引發多名美西方AI領袖以至政界人士爭相評論，成為蛇年前夕的國際政商及科技界熱話。

老實說，本人對AI等高新科技不很在行，僅從分析報道得知DeepSeek的推算能力和效率，比起現有的幾款美製AI模型高出10倍以上。但最重要還是其低成本表現，毋須動用數以千億美元計的資本投資和巨型超算中心的電費開支，有望將AI演算「降格」（其實是升級）到在一般的家用電腦以至智能手機上進行。這已不是一般中國貨品純粹性價比高、以平及以量取勝的問題，而是以更低的價格造出更優質和高效的產品，美西方的同業怎能不感恐慌？

DeepSeek的空前成功，令人聯想到會否遲早像中國的「新三樣」（太陽能板、鋰電池及新能源汽車）產品那般，遭到美西方國家以國家安全、產能過剩、不公平貿易、剝削勞工，以至侵犯私隱和危害兒童做藉口而予以禁制，以至要像某些中國進口貨品般大幅加徵關稅（雖然在互聯網世界不知如何徵收），或是像短片分享平台TikTok般要跟中國的母公司「剝離」才能被美國用戶使用。

美國總統特朗普對有關問題的回應，暫時是出奇地溫和理性。他指DeepSeek的出現對美國相關產業敲響了警鐘，後者必須全神貫注於競爭以取得勝利。他又說，中國企業以更低的成本和更快的方式研發出AI模型是好事，顯示毋須投放大量資金，都可取得相同的效果，會積極看待事件，強調美國有全球最傑出的科學家，如果中國企業可以做到，美國公司亦會跟進。下期再談。