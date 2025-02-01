冰鑑春秋：壓榨小弟的黑幫老大

特朗普曾經說過台灣「偷」走了美國的晶片產業，近日美國候任商務部長盧特尼克也聲稱「台積電利用了我們，某種程度上從我們手中奪走它」，更進一步表明了美國新政府對台積電的態度。

台積電真的是小偷嗎？當然不是！它之所以能夠崛起，除了自身的特殊血汗文化，所謂「GG爆肝救台灣」之外，就是1986年的美日半導體協議，硬生生壓制了日本半導體的發展，從而讓1987年誕生的台積電異軍突起，成為半導體界的霸主。

所以台積電的崛起，完全是美國催生的，可到了現在，美國卻把台積電當成小偷。從這點就可以看出，美國在乎的根本是他自己的利益，誰擋住他的利益，管你是盟友還是敵人，都必須面對被美國攻擊的命運。

當年美國既然教訓了日本小弟，為何不自己發展半導體產業？理由很簡單，因為半導體產業需要投注大量的資金與心力，遠不如金融服務業好賺，美國實際上是把台灣與南韓當作跑腿小弟，等着坐收利益罷了。本來這樣的共生結構，可以一直相安無事，美國也永遠是背後數鈔票數到手軟的老大。然而，當一個甚麼都能自己做，而且態勢即將凌駕美國的中國出現，美國這才急了，開始指摘別人偷走了自己的東西，要求把一切還給他。

這形象酷似電影中那些腦滿腸肥，只懂得壓榨小弟的黑幫老大？事實上當今的美國正是如此！而美國妄想只要把台積電的技術全部帶回美國，美國又可「再次偉大」，卻忘了美國人早已不是當年的那個年輕人，已變成利欲熏心、好吃懶做的老頭，這樣硬幹硬來，最終只是毀了台積電，也毀了自己罷了。這個殘酷的現實，像特朗普這樣自私自利的黑幫老大，當然永遠都不會懂。