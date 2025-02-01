橫眉冷看：丹麥首相開門揖盜

美國總統特朗普覬覦格陵蘭之心，可謂路人皆見。格陵蘭名義是丹麥領土，丹麥首相弗雷澤里克森得悉新任白宮主人的野心後，初時不敢嚴詞申斥，反倒以中國和俄羅斯說事，她曾公開指出，美國看上格陵蘭，總比讓中俄兩國看上好。

俄羅斯從沒表示過想吞併格陵蘭，中國對該島的主權，更不會感到興趣，弗雷澤里克森平白把事情拉到中俄頭上來，實在是莫名其妙。她此話既出，反倒讓特朗普覺得對方軟弱可欺，自此之後，這200多萬平方公里的土地，自然會讓老美緊咬不放。上月15日，特朗普與弗雷澤里克森通電話，據說雙方近乎以吵架收場。這位丹麥首相一再退讓，說兩國在格陵蘭可以開拓更多合作空間，但特朗普不受這一套，揚言只對該島的主權感興趣，他非要弄到手不可。通話之後，弗雷澤里克森對外界表示，目前國家「形勢嚴峻」。

你對一隻豺狼說，我手上這塊肥肉給老兄看中，總比給老虎、豹子看中好。閣下如此表態，豺狼當然是樂不可支。看來還是俄羅斯總統普京講得有道理，他說當今的歐洲國家，缺乏懂得衡量政治後果的領袖。

丹麥領導層要是能明白問題的嚴重性，當特朗普第一次表示對格陵蘭有興趣時，就應以最嚴厲的態度予以拒絕，甚至擺出不惜一戰的姿態。丹麥跟美國打仗，當然不會有勝算，但特氏素來欺善怕惡，他只會挑軟柿子捏。丹麥人要是枕戈待旦，表現出「一寸山河一寸血」的守土衞國之心，老美斷不會也不敢為奪取格陵蘭而血洗丹麥。奈何弗雷澤里克森一開始就告訴特氏，在美國面前，自己就是個軟柿子，既是如此，人家不大大力的捏你，豈非對你不起？