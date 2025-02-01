筆下風雲：再次偉大定加速玩完

一個國家的衰敗，完全有迹可尋。美國首都華盛頓發生民航客機與軍方黑鷹直升機在半空相撞墜河的空難，兩架飛機上67人全部罹難，成為美國近24年來最嚴重空難。特朗普「登基」不久即亂象頻仍，若他真是其所言的「天選之人」，實在不能不令人懷疑，上天究竟想美國再次偉大還是加速玩完？

今次已是第N次有美國黑鷹直升機發生意外。隨便一數，已有2024年9月，一架以色列國防軍黑鷹直升機在執行醫療撤離任務期間，在加薩拉法墜毀，兩名士兵死亡，7名士兵受傷；2023年11月，一架美軍黑鷹直升機在塞浦路斯海岸墜毀，機上5名士兵全部罹難。2023年3月，兩架美軍黑鷹醫療直升機在肯塔基州上空執行訓練任務時墜毀，機上9人喪生等。美國軍機質素每況愈下，已是不爭的事實。

更令人側目的是，慘劇發生後，特朗普第一時間質疑機場控制塔人員犯錯，並歸咎於上屆政府失誤。他批評聯邦航空局推動多元化政策（DEI），包括專注於聘用具有嚴重智力和精神障礙的人，拜登政府降低用人標準；黑人航空航天專業人士組織隨即反駁，強調多元化招聘從未引致任何航空事故，所有受聘人士接受的訓練一樣。

國家發生這麼大的災難，特朗普卻只會挑起政治爭議，絲毫不是將重心放在調查事故真正原因，美國社會不是更趨撕裂和對立才怪。美媒揭露，肇事原因可能跟機場控制塔人手「異常」有關，原本兩個人做的工作，變成只有一人當值。同時踢爆列根國家機場控制塔人手不足情況已持續多時，編制預算為30人，實際只有19人。一葉知秋，整個美國敗象紛呈，由機場指揮混亂，到總統只知諉過於人，已可見一斑。