強詞有理：禍不單行

美國連續發生兩宗空難，皆與軍機有關。第一宗是美軍一架F35戰機無緣無故墜毀，機師僥倖彈跳逃生；第二宗慘烈得多，美軍一架黑鷹直升機在空中撞上客機，雙雙墜落冰冷河中，兩機共67名乘客無一生還。災難往往源於人禍，有些意外是客觀因素造成，有些意外則是人為造成，這兩宗空難無疑都屬於後者，美國長期窮兵黷武，正是導致軍機意外頻生的主要原因。

F35被譽為美軍王牌戰機，也是史上最昂貴的武器，服役以來卻是事故頻生，而且五花八門，不是整架墜毀，就是引擎起火，或是輸油管故障，甚至曾出現機組人員缺氧等怪事。美國國防部曾宣布暫時停飛所有F35戰機，進行徹底檢查，但復飛後還是沒有明顯改善。原因何在？其一，美國到處橫行霸道，美軍疲於奔命，士兵固然長期精神緊繃，軍事裝備也不堪過度勞損，自然容易出事。其二，美國製造業空心化，軍事裝備不僅無法實現技術升級，連基本維修保養也無法保障。維修一艘美軍航母最少需要4、5年以上時間，以致部分艦艇的維修必須求助於南韓船廠，美軍窘態可見一斑。

更難堪的是，近年中國禁止部分稀有戰略金屬出口，令美國國防工業雪上加霜。老美故作鎮定，聲稱中國出口禁令影響不大，分明是自欺欺人。單是製造一架F35戰機就需要400公斤稀土、600公斤鈦和300公斤銻，其他尖端武器同樣需要大量各類稀有金屬，這些東西從何而來？除了中國，任何國家都無法滿足美國的需求。據報道，F35戰機已積壓了大批訂單，除了因為產能無法應付，也因為找不到足夠材料，只能無限期拖延。老美動不動就卡別人脖子，如今自己也嘗到了被卡脖子的滋味，真可謂自作自受。

屋漏偏逢連夜雨，美國製造業空心化，不僅影響軍工生產，其他領域也好不到哪裏去。曾被譽為美國「工業明珠」的波音飛機，這些年事故頻生，令人望而生畏，已明顯比不過歐洲競爭對手。而曾經作為美國工業支柱的汽車產業，更是每況愈下，在中國新能源汽車的衝擊下潰不成軍，特斯拉倘若不是在上海設立超級工廠，也不可能一枝獨秀。

種種迹象顯示，美國確實衰落了，所謂的第一經濟強國，不過是金融業在支撐而已，一旦金融泡沫爆破，不知還能依靠甚麼。重振製造業？無非又是紙上談兵。