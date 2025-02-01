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遊艇擱淺翻沉 犬隻受困驚魂

遊艇半邊船身已傾側下沉。（蘇偉明攝） 遊艇半邊船身已傾側下沉。（蘇偉明攝）
遊艇半邊船身已傾側下沉。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午8時許，一艘長約30米遊艇，在距離西貢白沙灣及三星灣之間對開約10米海面擱淺，據報船上有一隻狗被困。
消防輪接報趕至，發現遊艇船身傾側，近半船身已下沉，隨即安排人員登船搜救，初步相信無人被困，已聯絡船主返回現場善後。
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