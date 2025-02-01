取回黑盒查客機火肇因 釜山航空難追乘客責任

【本報綜合報道】南韓釜山航空一架計劃前往香港的客機，周二（1月28日）晚上在釜山金海機場停機坪準備起飛時疑因充電器自燃引發火警，機組人員和乘客須緊急疏散。南韓國土交通部航空鐵路事故調查委員會已取回俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀，將與法國調查員聯合調查事故起因。有專家指出，即使火災肇因涉及充電器，也難以追究乘客責任。

發生起火事故的客機損壞嚴重，幾乎半個機身被燒毁，事發時機上169名乘客及7名機組人員需從滑梯緊急疏散，至少7人在疏散中受輕傷。

料充電器惹祝融 航鐵委前日與釜山警察廳、釜山消防災難本部、國立科學搜查研究院召開聯合勘查預備會議，因應客機兩翼載有3.5萬磅的航空燃油，討論如何保障現場安全。會後相關機構人員前往事故現場，了解勘查工作所需的安全保護措施和事故後客機的狀態，以確認是否可能開展勘查。航鐵委指勘查過程中如再起火，可能引發爆炸，因此有必要事先研討和採取安全措施。

涉事客機型號為A321，是總部設在法國的歐洲空中巴士公司產品，法國逾10名事故調查委員會工作人員前赴金海機場參與調查。分析指，即使今次起火原因確定為乘客攜帶至客艙的充電器或電子設備，但也難以追究乘客責任。一名警員指出，如根據規定被乘客帶入客艙的充電器或電子設備起火，亦無法採取處罰乘客的措施。