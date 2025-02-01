爭位睇煙花變動武 女子傷眼躁婦被捕

涉摑打臉部 灣仔碼頭上演見血騷 新正頭本應一團和氣，惟前日大年初二晚維港煙花匯演開始前，灣仔碼頭有兩名女觀眾疑因「爭靚位」爆發爭執，期間雙方大動肝火，未到大年初三赤口便率先「開拖」，其中一方更被打爆眼角見紅，另一方則惹上官非。另外，一名中年男子早前疑因買賣問題與人爭執，至昨日大年初三凌晨，在深水埗鴨寮街街頭中伏遇襲，慘被打至頭破血流。警員經調查後，當場截獲一名男子並搜出一把利刀，他涉嫌兩宗罪被捕。

前日乙巳蛇年大年初二，維港在晚上8時上演萬眾期待的煙花匯演，表演開始前，已有大批市民在灣仔碼頭海旁聚集等候。正當人頭湧湧之際，一名姓林（49歲）女子疑因站於較有利位置，惹來另一名姓楊（52歲）婦人不滿，出言指摘她阻礙其觀賞煙花。

雙方初時口角互罵，未幾升級至肢體碰撞，期間林女疑遭對方掌摑及毆打臉部，導致其左邊眼角紅腫流血，遂慌忙報案求助。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「襲擊致身體造成實際傷害」拘捕楊婦，並把她帶走調查。林女經敷治包紮後，再由救護車送往律敦治醫院治理。

鴨寮街攤販遇襲 拘男子檢刀 另一方面，昨日凌晨零時許，警員巡經深水埗鴨寮街250號對開，乍聞附近傳出呼喊救命聲，循聲查看後發現一名姓方（56歲）男子，他後腦流血、左邊肩膀及右邊手臂受傷，懷疑曾遭人襲擊。警員在場兜截，截獲一名懷疑涉案的姓陳（46歲）男子，並在其身上的腰包搜出一把長約20厘米利刀，經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」及「藏有攻擊性武器」把他拘捕。

警員封鎖現場，現場行人路散落玻璃碎片，並且遺下鐵通和斷裂的地拖棍，懷疑與案件有關。調查期間，被捕男子的雙手被鎖上手銬，盤腿坐在路邊；傷者則清醒，被帶上救護車接受敷治後再送院治理。消息指，事主為鴨寮街地攤的商戶，他與疑犯相識約一年，雙方較早前懷疑因買賣發生爭執。此後，有人趁對方在上址現身，以地拖等物件施襲。