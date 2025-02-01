婦人賓館猝死 職員報案

【本報訊】昨日上午約11時，旺角洗衣街215號一間賓館的職員報案，指一名姓李（52歲）女租客，被發現倒臥在房間內昏迷。

救援人員接報趕至，經檢驗後證實事主已經死亡。執法部門經初步調查後，把案件列作「屍體發現」，事主死因有待驗屍確定。警員正設法聯絡事主家屬，以了解其背景及生前狀況。