九旬翁電線自縊 兒子發現惜太遲

【本報訊】昨日上午11時許，一名姓呂（92歲）老翁，被發現昏迷倒臥鑽石山鳳德邨碧鳳樓一單位，其兒子隨即報案求助。

救援人員接報趕至，發現呂翁頸部被電線纏着，經檢驗後證實他已經死亡。警員在場檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。