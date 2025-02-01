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九旬翁電線自縊 兒子發現惜太遲
【本報訊】昨日上午11時許，一名姓呂（92歲）老翁，被發現昏迷倒臥鑽石山鳳德邨碧鳳樓一單位，其兒子隨即報案求助。
救援人員接報趕至，發現呂翁頸部被電線纏着，經檢驗後證實他已經死亡。警員在場檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。
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