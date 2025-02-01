醫健：醫健寶庫：預防和治療腕管綜合症

腕管綜合症是都市人常見的手部問題，尤其是重複使用雙手的人士，如辦公室職員、家庭主婦和勞動工作者。當從前臂延伸到手掌的正中神經在穿過手腕內的狹窄通道（即「腕管」）受到壓迫時，就會發生腕管綜合症。其症狀包括手指麻木或刺痛、手部無力、難以抓握物體和執行精細動作，或手指變得腫脹，需要甩動雙手去緩解症狀。

幸好，腕管綜合症可透過簡單改變生活方式去預防和治療。正確的人體工學和保持良好姿勢有助防止手腕承受不必要的壓力，例如打字時，應保持肩膀放鬆，手肘呈90度，前臂與地面平衡，將鍵盤保持在手肘高度或稍低的位置；使用手機時亦須保持手腕伸直，避免長時間以極端角度彎曲。當進行重複使用雙手的工序時，應安排定期休息時間，避免長時間重複性活動。建議每30分鐘休息一次，伸展手指和手腕，及交替執行任務。如經常使用振動工具，例如電動工具或園藝設備，亦應避免長時間使用和戴上吸收振動的防護手套。

早期的腕管綜合症有多種治療方法。如已出現腕管綜合症的症狀，首先應盡量避免使症狀惡化的活動。在晚上戴上手托有助在睡覺時將手腕保持於正確位置，減輕正中神經的壓力。尤其在早期階段，即使手托只在晚上佩戴，亦有效緩解白天的症狀。物理治療師亦可指導你進行增強手腕肌肉的鍛煉，提高靈活性及調整動作去減少手腕壓力。非類固醇抗發炎藥和類固醇注射可以幫助減輕發炎症狀，但不是長期解決方案。

如上述保守治療無效且影響生活，便需要考慮腕管鬆解手術。此手術通過切割增厚的腕管韌帶來減輕正中神經的壓迫和放鬆腕管。這是一項小手術，有充分的醫學證據支持其效果，可在局部麻醉下進行，能提供長期的緩解而復發率低，術後恢復只需數周；選擇微創手術，如內視鏡手術和超聲波引導手術，更能夠加快復原。病向淺中醫，早期進行手術能防止病情惡化，從而避免引發肌肉萎縮及永久性神經損傷。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床助理教授 鍾汶庭醫生

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