今明和暖潮濕 後日轉涼最低15℃

【本報訊】昨日是大年初三赤口，最高氣溫約攝氏21度，短暫時間有陽光，有一兩陣微雨。今明兩日天氣和暖及較為潮濕，後日一道冷鋒將橫過華南沿岸，屆時天氣會再次轉涼，氣溫下降至攝氏15至19度。

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。天文台預測本港今日天氣大致多雲，早上有一兩陣微雨，最低氣溫約攝氏17度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約攝氏22度。吹和緩東至東北風，初時風勢清勁。今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。

展望明日本港天氣和暖及較為潮濕，早晚局部地區能見度較低，日間部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏18至22度，相對濕度則介乎70%至95%。後日北風增強，氣溫下降至攝氏15至19度。下周二早上市區最低氣溫攝氏13度左右，新界再低兩三度。隨後一兩日早上仍然清涼。

此外，澳門氣象局預測今日澳門多雲，部分時間有陽光，初時有微雨，早晚有薄霧。吹2至3級東至東南風，氣溫約攝氏17至22度，相對濕度介乎65%至98%。預測最高紫外線指數約為6，級別屬於高。