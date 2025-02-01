三無大廈又釀火劫 進場代辦消防工程勿拖

【本報訊】不少市民會在農曆新年焚燒香燭冥鏹，但或會埋下火種而引發火災。年初二深水埗元州街一幢唐樓單位發生火警，5人吸入濃煙不適送院，懷疑是燒衣紙遺留火種引致。有議員指該處是「三無大廈」，又形容情況「危險」，促請政府盡快開展「進場」，進行消防安全改善工程的計劃。

佐敦華豐大廈去年4月3級火後，立法會去年底三讀通過《2024年消防安全（建築物）（修訂）條例草案》，賦權消防處和屋宇署代未能遵辦條例要求的業主進行樓宇消防安全改善工程，並在完成代辦後收回相關費用及20%附加費。九龍西議員鄭泳舜視察火警災場後表示，該處是三無大廈，正正是條例期望可處理的地方。

肇事單位外牆被熏黑，雜物被燒成灰燼。鄭泳舜形容當時情況「危險」，部分人被送往深切治療部治理。該唐樓只能行樓梯，他引述部分住戶開門時已看見濃煙，因此不敢離開單位逃生。據他了解，火警於凌晨時分發生、當時單位沒有人，幸好有附近住戶半夜看球賽時聞到有異味，才發現火警。

議員盼增配額推進計劃 相關法例已通過一個半月，當局應如何推進有關計劃？他指早前當局表示，將透過先導計劃揀選10至20幢樓宇大廈，「進場」進行消防安全改善工程，明白條例修訂通過首年設限額，期望未來能增加更多名額。

他指條例目的是介入多年未能改善消防條件的舊樓，期望當局盡快開展有關計劃，監察代辦工程機制的落實和實施過程，藉此制訂完整策略，協助提升舊式樓宇的防火保障。