逾80長者赴大灣區 考察智慧養老發展

【本報訊】由港燈和社聯合辦的「香港第三齡學苑」早前推出「智惜用電樂齡大使訓練計劃2024/2025」，吸引超過80名本地退休人士參加，近日更到大灣區實地考察國內智慧養老的最新發展。

本年度的樂齡大使訓練計劃以「擁抱科技．智慧樂齡」為主題，各大使上月中前赴廣州，先後考察位於白雲區的康養小區和海珠區的養老公寓，了解內地在院舍規劃、適老化服務與創新科技的應用，體驗智能科技帶來的便利、安全和高效，有助更全面地規劃退休生活。大使會就所見所聞提供意見，供有關方面參考，協助推動本地智慧養老。

活動圍繞「醫食住行」範疇 除了考察活動，計劃亦舉辦一系列訓練和工作坊，內容圍繞「醫、食、住、行」四大範疇，以「醫」為例，透過講座和產品體驗，提升長者對家居護理的認識與使用樂齡科技產品的信心；「食」方面，則提供吞嚥困難相關知識和試製照護食，關注長者健康需要。整個計劃為期5個月，訓練日程經已結束，參加者將向社區中的退休人士分享所見所學，並提交學習報告。