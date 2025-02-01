本報踢爆無牌售纜車票 跨部門始放蛇拘2人

【本報訊】本報日前踢爆東涌有人無牌販賣纜車票，讀者指過去多次向政府部門投訴，但部門一直「唔踢唔郁」，情況未見改善。食物環境衞生署與執法部門大嶼山北分區於年初二（30日）在東涌美東街展開反無牌販賣聯合行動，期間派員喬裝顧客到上址攤檔搜集證據，發現一男一女正在販賣昂坪360纜車票，食環署人員隨即以無牌販賣及在公眾地方造成阻礙拘控兩人。

被捕者分別為49歲男子及21歲女子，均持有香港身份證。行動中，食環署人員檢獲纜車票兌換券、價目牌、金屬摺枱及八達通流動收款機等物品。食環署又指會繼續與各相關機構和部門進行商討，研究從纜車門票的源頭着手，以遏止無牌販賣纜車票活動。

昂坪360回應指出，自2023年起發現有人非法兜售門票，已向相關政府部門反映問題。有關部門曾在2023及2024年進行兩次行動，驅逐非法兜售纜車門票人士。他們又表示，曾發現多次有人於網上銷售平台不同時間進行可疑的大手交易，已多次要求相關平台取消可疑交易，並凍結相關帳戶。最近於上月，亦先後凍結了兩個在不同網上平台的可疑帳戶。惟有關人士繼續從不同網上平台，持續申請新帳戶以購入門票，並再作轉售。

昂坪360續稱，為避免賓客困惑，已在東涌纜車站當眼處豎立告示，並播放廣播，提醒賓客切勿光顧無牌兜售，應循正規途徑購買纜車門票。

投訴人曾向部門反映遭冷待 投訴人早前向本報反映，曾向執法部門及食環署反映，惟遭冷待。食物環境衞生署當時證實過去一年，在該處就無牌販賣作出3宗拘控。換言之4個月才拘一宗個案。