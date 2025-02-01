立會議員提修正案 被質疑刷存在感交功課

最多達11項 措詞長逾2頁共1600字 現屆立法會踏入最後一年會期，有聲音認為現時的議員議案成為「交功課」、「刷存在感」工具，政圈近月亦對議員議案及修正案有意見。翻查去年至今年1月的紀錄，現時平均每月仍有一個議案可達5至7個修正；而最多修正的議案達11項修正，最終措詞長達超過兩頁、1,600字。另外亦發現，部分修正案只是加入一兩句，疑似是小修小改。相關議員解釋，修正案太長或歪曲原議案本意，只是提出關鍵概念。

立法會主席梁君彥在2022年曾「開班」，溫馨提示議員不要「為改而改」，不要為了「刷存在感」而提出修正案。翻查資料，現時普遍每項議員議案有3、4項修正案，有13條可達5項或以上，平均每月一次，而去年至今，修正案數量最多的議案是去年1月的「積極回應國家發展戰略，跟進北部都會區建設」，經11名議員修正後，最終通過的措詞長達超過兩頁、1,600字。

部分僅加一兩句 似為改而改 然而，部分修正案則有小修小改之嫌。議員李浩然曾數次在原議案加入一兩句，例如在去年討論本港國際化優勢的議案中加入「並用好粵港澳大灣區的戰略支撐作用」。他解釋，修正案太長或喧賓奪主，甚至歪曲原議案本意。他續指，做法是提出關鍵概念後再發言闡述理念，提出前有和立法會秘書處溝通並得主席同意。

本身是房委會資助房屋小組委員會委員的議員梁文廣，亦曾在有關出售公屋計劃的議案中，加入「於公屋供應漸趨穩定時」字句。他解釋，原議案是開放式議題，認為推行時機是重要前提。他續指，假如其他議員已提出類似的修正案，又或者不同意先前其他修正案，就不會動議進一步修正案，不會強行「掛名」或「交功課」。

至於去年7月有關土地政策的議案，議員林筱魯亦只是加入了「抱有促進區域建設及興扶產業的戰略思維」。他解釋，相關議案需要考慮區域性定位，相關字句是自己看法，不是為「交功課」。

實際上，有關國家和本港施政方向的議案，多數亦會有議員補充背後國家或本港重大講話。例如議員陳沛良在有關建設本港成為亞洲建設樞紐的議案中，補充政府施政方針內容，然後加入「同時把握北部都會區建設的機遇」。他表示，原則是在不改變原議案的基礎上，加上自己的觀點作為補充，認為北都規劃定位為香港打造成為醫療創新樞紐提供不可或缺的要素。

議案曾被批內容空泛為「拉布」 除了修正案數量較多，部分議案亦曾被批評內容空泛。去年12月曾有與國家重大規劃有關的議案，據悉有議員為求及早休會紛紛就前一個議案發言，務求令主席將辯論押後一周，被指是變相合作「拉布」。梁君彥及後於記者會回應相關問題時，指有些議案部分市民感到遙距，但議會事務皆與市民息息相關，議員五光十色。他說：「議員是有準備不是亂講、有拿着紙入會議廳，不覺拉布。」記者林隆輝

2024年至今年1月修正案數量較多的議員議案