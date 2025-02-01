學者籲勿削科研投資 製疫苗外銷

【本報訊】政府估計本年度近千億元財政赤字，各方面開支面臨削減，多名學者早前提交意見書，促請政府不要削減對高等教育、人才培訓和科研投資。港大醫學院院長劉澤星昨表示，支持有關意見書的說法，指本港醫學科研成績卓越，若只因現時財赤便減少投資和科研工作，會浪費長久以來的努力，希望政府繼續支持科研基金，科研學界也可以多與相關產業機構合作，增加經費來源。

劉澤星在電台節目中指出，過去新冠疫情對香港經濟打擊很大，而將來的打擊更可能會倍增，所以現在就要做好準備。他認為香港疫苗科研的基礎很好，若能增加投資，推動本地研發，不但可應對疫情，亦作疫苗外銷，幫助經濟發展，故政府應看準本港科研優勢，增加投資。

大數據有助醫療政策 他又指與傳染病、基層醫療，以及因應人口老化而產生的疾病，例如心血管病等的相關的研究，亦非常值得投放資源，研究分析出的大數據也有助醫療政策。

「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」去年第4季於河套深港科技創新合作區香港園區開幕，由港大醫學院負責營運。他指試驗所能提供平台，統籌本港公私營醫療研究機構，進行臨床研究工作，包括把部分程序統一進行，有助加快各項工作。由於科研項目涉及投資，亦要進行病人篩選，但一般研究人員未必清楚當中程序，亦未必有足夠時間去做相關工作，故期望日後試驗所可提供相關協助。