流感爆不停 本周首4日錄4童重症

【本報訊】流感不斷升溫，衞生署衞生防護中心日前公布最新本地流感及新冠情況，上周就錄得28宗學校或院舍流感爆發個案，成人重症有65宗，有46名患者不幸離世。本周首兩日就已有14宗成人重症，當中10人已歿。上周至本周三（1月29日）期間，有7宗兒童流感重症，其中本周首4日就已經錄得4宗。防護中心特別指出，今年第二至第4周的流感季節，錄得144宗成人重症，其中死亡個案有88宗，較疫情前及疫情後的5個流感季節同一時期高。

上周46成人病歿 中心數據顯示，流感活躍程度持續上升，中心實驗室收集過萬個樣本中，有超過一成樣本對甲型或乙型流感病毒呈陽性反應，當中88%屬甲型H1流感。重症方面，上周有65宗成人流感重症個案，有46名患者死亡。65宗個案中，其中有45人未有接種流感疫苗。另外，上周至本周三期間，有7宗兒童流感重症個案，沒有患者死亡，其中有兩名患者有打疫苗。

今年第2周至4周的流感季節期間，防護中心共錄得144宗成人流感重症個案，其中包括88名患者死亡。而2018至19年冬季、2023年4月、2023年夏季及2023至24年流感季節的同期，分別錄得141宗、121宗、62宗及111宗重症個案，死亡個案就錄得67宗、63宗、43宗及68宗。