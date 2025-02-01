車公廟人頭湧湧 風車檔生意跌70%

【本報訊】大年初三「赤口」傳統上不宜拜年，不少市民昨到沙田車公廟祈福，上午8時至中午12時已有18,055人次進廟，但有風車檔主就反映人流不及往年多，風車的銷情亦不理想，估計生意較以往少六至七成，認為主要是受到人潮管制措施影響，市民須入廟後才可到市場，不少人早已在廟內買風車，導致生意較差，他期望當局可推出更多刺激經濟的措施，亦有檔主認為人流尚算可以，惟旺丁不旺財，主要靠熟客光顧撐起銷量。

有善信指人流較往年少 車公廟人頭湧湧，進入廟內一度需要排隊等候，善信到場後都會到車公廟內標認性的金色小風車，順時針旋轉風車一圈以轉走「衰運」，並在主殿門外擊鼓三下。不少人亦手持風車及香燭入廟內拜神，車公殿內擠滿上香及祈福的善信。拜完車公後，不少善信亦向車公求籤，望車公指點迷津。

有每年都會到車公廟拜神的市民認為今年的人流較往年少，指過去可能要花約一小時拜神，但昨日半小時已完成相關儀式，她表示用了數百元買大風車，祈求保佑身體健康。亦有市民首次到車公廟，期望可以感受一下節日氣氛，她表示花了48元購買風車，並上香求籤，祈求家人健康平安。