初三港37萬人出境 落馬洲摩肩接踵

【本報訊】經過大年初一及年初二之後，大批港人在昨日初三赤口北上。根據入境事務處的數字，截至昨晚9時錄得48.9萬人次入境，55.4萬人次出境；近37.3萬人次的本港居民經各口岸出境，已超越去年大年初三全日港人出境人次。

網民笑稱拆關會更方便 不少網民昨在社交平台分享部分陸路邊境管制站的情況，其中有人上載聲稱是落馬洲支線管制站的照片，可見準備過境的市民摩肩接踵、人頭湧動，又留言建議不如「拆關」會方便許多。

儘管港人趁假日北上消費玩樂已成習慣，但仍有人問「點解今日年初三，反而更多人北上？咩原因」，答案就是「初三赤口，唔拜年」、「香港食嘢太貴」。對於落馬洲支線口岸的人潮，亦有網民上載相片回應指「好似好多人，但過關流程暢順，應該20分鐘至半個鐘內搞掂」，另外有人說「實時深圳灣！人少」、「蓮塘口岸又冇乜人流」。

早前入境處估計，在1月28日至2月4日的內地春節黃金周期間約有867萬人次，包括香港居民及訪客經各個海、陸、空管制站進出香港，陸路出境高峰期為1月31日年初三。而截至昨晚9時錄得48.9萬人次入境，55.4萬人次出境。當局預計入境高峰期為2月2日年初五，當日的下午時段料有較多旅客入境，輪候時間或會較長。