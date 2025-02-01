賀歲馬旺財旺丁 投注19.45億升1成

錄8.6萬入場人數 旅客觀戰創新高 農曆新年賽馬日昨在沙田馬場舉行，大批馬迷及市民一早抵達，入場馬迷可獲贈「財來運起風車筆」，而馬迷在場內轉風車求好運之餘，也不斷打卡，祈求新一年有個好開始。馬會指蛇年賀歲賽沙田馬場舉行11場賽事，全日錄得投注額19.45億元，較上年升一成，至於入場人數則有8.6萬人，當中來自內地及海外的旅客人數更創歷來賽馬日新高，共9,654人，內地旅客佔九成，整體入場人數較12月國際賽80,691人為多，但較上年同日賀歲賽87,730人有所下跌。

市民蔡先生昨入馬場打算用100元試試手氣，主要買「獨贏」及「位置Q」，雖然他在接受訪問時已經輸了60元，但他豪言「有賭未為輸」，有信心用餘下的40元轉虧為盈。他又指有不少人入場，氣氛不錯。

新春氣氛濃厚 四處有裝飾 意大利旅客Mastellaro和Bisceglia特意訪港一周，感受新春氣氛。他們表示，在年初一參觀花車巡遊、年初二欣賞煙花匯演，到年初三入馬場體驗賽馬，認為香港馬場新春氣氛濃厚，人山人海，四處也有新年裝飾，在這裏感覺很奇妙，比意大利馬場更熱鬧。

廣州旅客陳先生經常來港欣賞賽馬賽事，今次他留港兩天，認為馬場的新年氣氛熱鬧，明年也打算再次到訪馬場慶祝農曆新年，他認為賽馬給他一種激情澎湃的感覺，每次馬匹衝線現場響起歡呼聲，在外面很少見到。

旅客林小姐特意由深圳來港過年，她與家人是首次入馬場，並稱會投注少少，希望發個新年財。林小姐大讚馬場氣氛好，馬會派發的風車筆亦非常靚。來自英國的20歲Dominic來港旅行兼感受農曆新年氣氛，他指在英國都有留意賽馬，恰巧見到馬會有宣傳，所以昨日入馬場觀戰，預計投注約200元碰運氣。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席活動後表示，馬場氣氛熱鬧，至下午已有超過6.3萬人入場，相信不少馬迷由沙田車公廟乘搭專車到場，感受現場氣氛。