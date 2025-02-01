郊區城市化扼殺生存空間 蛇出沒急增

【本報訊】戴上捉蛇手套、右手持着蛇鈎，蛇王李逸朗舉手投足便把在草叢的蛇收在蛇袋中。在市區遇蛇的情況愈來愈常見，執法部門接獲的蛇類出沒案件從2019年約3,000多宗，飆升至2024年的4,200宗。李指隨着郊區城市化，令蛇無可避免在市區覓食。他分享曾到村屋捉毒蛇，卻發現附近滿布老鼠屎，笑言屋主與蛇鼠已同居一段時間，卻一直相安無事，足證牠們不會亂咬人。

屬於變溫動物的靈蛇並無固定的住所，一般住在叢木、小溪等野外地方，吃老鼠、蟾蜍等小動物維生。李逸朗指蛇在自然生態中主要擔演消費者的角色，能有效控制到鼠患，但由於香港郊區不斷發展，部分地方或本身是蛇等野生動物族群的棲息地，因此部分新住宅或商業區會經常有蛇出沒，舉例曾在一年內到同一新界屋苑捉10次蛇。

不過，他指蛇會捐窿捐罅，可以在任何地方生活，但多蛇出沒之地定必有充足蛇的食物及水源，亦有可能該處存放很多雜物，「提供」溫暖的空間，吸引蛇休息。他笑言曾經獲派到村屋捕捉可致命的飯剷頭（眼鏡蛇），雖然行動未能成功，卻發現村屋周遭遍布老鼠屎，證明該處鼠患嚴重，吸引蛇來覓食。

指毒蛇與人「同居」相安無事 他又說，在村屋找到蛇脫下的皮，足證屋主已與蛇鼠同住了一段時間，但屋主並一直沒發現蛇蹤，亦沒被蛇咬，足證蛇是「你唔搞佢、佢唔主動攻擊你」。

被問及成功捕獲的蛇會如何處理，他指除了蟒蛇及寵物蛇等，蛇王可放生某本地原生物種、沒受傷的蛇，其餘則交予嘉道理農場獸醫檢查。