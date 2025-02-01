戲劇宗教賦污名 專家為蛇抱不平

膽小不主動攻擊 見人即逃走匿迹 踏入乙巳蛇年，靈蛇終於再成為主角，但眾多人聞者畏之。新進蛇王、動物保育教育工作者李逸朗坦言，蛇類被劇集、宗教或上一輩「妖魔化」下，被認為是邪惡、很毒的動物，令到有人見蛇即打令他感到很心痛。他指蛇很膽小，大多見人即閃亦不主動攻擊人，並且僅少數蛇毒會致命。他指在野外遇蛇可「打草驚蛇」，並期望社會學習尊重生命，「你唔需要去接觸佢（蛇），起碼你要接受到佢喺呢個地球生活，因為個地球唔係人類獨霸！」

身幼長而無足、全身布滿鱗片、習性詭秘，牠是今年的主角「靈蛇」。位於亞熱帶的香港雖然只是彈丸之地，卻有逾53種蛇，但並非人人都喜歡牠們，甚至恐懼牠們。李逸朗提到，一般人驚蛇源於不了解，擔心被蛇咬後會中毒、會致命，又或者過去劇集、圖書及年長一輩都會說蛇是邪惡的動物，舉例電影《狂蟒之災》劇情中有蛇追着人來咬，或者「打蛇隨棍上」，亦有宗教形容牠是魔鬼，以訛傳訛下人們潛移默化地誤解了蛇。

這些誤解亦令靈蛇當災，李逸朗指過去一年多做「蛇王」協助捉蛇期間，不時見到有蛇被人打至頭破血流，曾有一次接報到場捉蛇時發現蛇的頸部受傷，傷口齊整疑似被刀所傷，惟報案人否認。原先打算捕捉靈蛇放生的他見到牠精神恍惚，奄奄一息，不禁嘆言人類很自私，「你唔愛牠亦毋須傷害牠，你點解要令到佢受呢啲苦？」

事實上，蛇並非一般人所想的恐怖，從小就喜歡爬蟲類動物的李提到，香港本地的50多種蛇之中，僅14種為毒蛇，當中8種被咬可致命，即是有大部分蛇都並無毒性，而「蛇吞象」、「蛇吞人」在香港亦不可能發生。他指出，只有全世界最長類型的「網紋蟒」會活吞人，但該品種只會在菲律賓或東南亞等地出沒，而香港最大的緬甸蟒蛇也甚少攻擊人。

遇蛇可跺地 樹枝打草嚇走 他強調蛇一般的習性是很怕人的，除非人類主動攻擊或捕捉，蛇見到人是會反方向逃走。因此，他建議市民在野外遇蛇時保持冷靜，保持兩至3米距離，可以跺地或者找樹枝撩一下草叢「打草驚蛇」，牠就會離開，因為蛇對地下的震動很敏感，毋須噴任何東西等，亦說蛇不會追着人，「打蛇隨棍上」更不可能出現。

他希望透過動物保育教育工作，改變人們對動物的態度，尤其是小童，從生命的角度出發教導人尊重動物，認識動物真正的一面，並稱牠們不論是可愛的，還是樣子不太討好的，但牠都有權在地球生存，「即係你唔需要去接觸佢或者去騷擾佢，起碼你要接受到佢喺呢個地球生活，因為個地球唔係人類獨霸！」記者陳澋俊