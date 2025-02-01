旅巴撞欄拋車外 港領隊魂斷上海

【本報綜合報道】美麗華旅遊農曆新春團在上海遇車禍，港人領隊不幸身故。一輛載有美麗華旅遊領隊及團友的旅遊巴，昨日下午前往上海浦東機場途中，在機場附近高速公路上轉彎時撞向道路護欄釀一死兩傷，61歲領隊被拋出車後死亡，兩名團友受傷。該旅行社指，經聯絡已故領隊家屬後，只有一位親人可動身前往上海，但其回鄉證已過期，入境處正為其提供協助，目前亦正等待該家屬帶同死者的身份證明文件到上海處理相關手續，才可繼續處理死者的後事。

上海市公安局國際機場分局官方微博通報，昨午2時20分左右，一輛江蘇號牌的旅遊巴從浙江出發送旅客赴浦東機場途中，至S32高速機務區下匝道彎道時因雨天路滑操作失當，車輛碰撞到道路護欄後導致一名乘客跌落車外死亡，車上另有兩名乘客輕微擦傷。事故調查處置工作正在進一步開展中。

涉事旅行團為6天團，上月26日從香港出發，昨啟程返港。美麗華旅遊有限公司總經理李振庭指事故中一名港人領隊過身，並對他的離世表示難過及可惜。他續稱，當時旅行團正前往上海浦東機場回港，期間遇上車禍，但事件仍待內地當局調查，客人則沒人嚴重受傷，但多數人受驚。

兩團友受驚送院 旅客其後決定按原來行程回港。旅行社正與領隊的家人聯絡，及向內地當局索取資料，商討後事安排。文化體育及旅遊局表示，旅遊業監管局會與旅行代理商密切跟進，提供一切可行協助。

李振庭晚上到機場接機，他指所有牽涉到個人資料的資訊現階段都不便回答，期望在機管局完成有關工作後再一次過作出公布。他又稱，團友沒有受傷但有驚慌，其中兩人在上海醫院檢測。另外，沒有受驚或受傷的旅客已乘搭晚上9時20分抵港的航班回到香港，至於兩名受驚過度的乘客則已在當地看過醫生，會在其後一小時後抵港。

入境處跟進協助 入境事務處回覆查詢時表示，獲悉事件後已即時透過香港駐上海經濟貿易辦事處及旅遊業監管局了解情況，並與相關旅行社及當事人家屬取得聯繫，以提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與當事人家屬、駐滬辦、旅遊業監管局及相關旅行社保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。