公院收費檢討步尾聲 最快上半年調整

【本報訊】政府正就公營醫療費用進行檢討。當局昨指相關檢討工作已進入最後階段，正釐清執行細節，會諮詢所有持份者，包括市民的意見，期望今年上半年落實新安排，又強調新方案將會「有加有減」，務求更有效運用資源，又稱一切改變都是「為市民好」，期望調整收費後可更精準分配資源，並引導市民善用資源。有病人組織指對非緊急病人，政府應考慮病人所需，而非「動不動就加價」。

當局接受電台節目訪問表示，現時收費制度下，資助未必到位，而在制訂新收費時，除了要顧及市民承受能力，亦要考慮成本及資源運用。當局續指，以往有不少資源被濫用，例如人手、資金等，日後希望能投放更多資源在危重病人上，尤其一些以往較難醫的病，都希望能醫得到。

團體促勿動不動就加價 收費檢討包括制訂新急症室收費，緊急病人收費或會降低，而非危急類病人收費則可能上調。香港病人政策連線主席林志釉就表示，公營醫療是「安全網」，緊急類病人收費下調屬合理。不過，對於非緊急病人，政府應考慮病人所需，而非「動不動就加價」。

林志釉指出，數年前政府曾將急症室收費由100元加至180元，加幅達八成。目前第4、5類病人中，有部分是由於附近無夜診，迫於無奈才到急症室求診。他又擔心有部分市民處於「紅線下」，未獲社署資助而不獲醫療費用減免，最終「唔睇醫生，去藥房買藥就算」，導致病情惡化。