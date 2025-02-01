促設家庭團聚工作簽證 增勞動力解老齡

【本報訊】香港社區組織協會昨同樣在政總外請願，舉起「分隔單親工作證，自力更生早脫貧」等標語，建議當局設立「家庭團聚工作簽證」，讓來港探親和照顧子女的分隔兩地單親家庭家長可持簽證在港工作，但僅限於本地缺乏勞動力的指定行業工作，連續工作7年後可申請香港居留權。該會認為此舉可令分隔家庭的在港子女取消申請綜援、減少政府的福利開支負擔，為本港增添勞動力。

僅限缺人手行業 社協指65歲及以上人口在2028年會較2023年增加38萬，人口老化嚴峻，勞動力面臨重大挑戰，認為兩地分隔單親家長長居香港，熟悉香港語言及生活環境，可立即投入工作，較易適應環境，不用安排住宿，僱主成本較低。社協亦建議設立「香港子女的長期居港內地父母工作簽證」，讓符合60歲可透過「年老父母來港投靠成人子女的單程證」的單非和雙非，憑增設的工作簽證提早來港工作，憑工作情況續簽，並在工作7年後可獲發永久居民身份證。

此外，中港分隔單親的媽媽因持探親證在港照顧子女，故不能在港工作及參與培訓，加上外勞條件亦要求僱主為僱員提供香港住所，建議政府應考慮放寬住所安排，容許在港已有居住處成為宿舍，酌情鬆綁外勞住宿條件，容許先請後培訓、在港處理補充勞工計劃，並在港設有專門聘請外勞中心處理。