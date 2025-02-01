打蛇餅等上樓 財案家家有求

公屋團體赤口獻策 請願延長津貼計劃 昨日大年初三赤口，多個團體在政府總部外發起請願提出訴求，其中公屋聯會就本月26日公布的新一份《財政預算案》提出5項建議，包括要求再延長現金津貼試行計劃，以支援輪候公屋3年或以上仍未獲配屋的基層家庭；放寬資助出售房屋業主樓換樓；以及檢視新發展區公私營房屋供應比例等。該會指輪候公屋的時間仍然處於較高水平，市民要「打蛇餅」等上樓。當局儘管本財政年度錄得近千億元的赤字，但應盡量避免削減基層市民的經濟扶助措施。

公屋聯會對即將公布的財政預算案提出多項具體建議，團體指現金津貼試行計劃限期將至，截至去年9月底，雖然一般公屋申請者平均輪候時間下降至5.5年，長者一人申請者亦同時下降至平均3.5年，但輪候公屋的時間仍然處於較高水平。而政府預料至2026/27年，公屋綜合輪候時間會降至平均4.5年，而現時仍有相當的時間，故該會建議應繼續延長試行計劃，並應考慮作出恒常化建議，以紓緩基層市民的經濟負擔。

籲放寬資助屋樓換樓 有關津貼計劃原定為期3年，政府後來宣布延長一年至今年6月底，並會適時檢討計劃。計劃以輪候公屋逾3年仍未獲首次編配公屋的基層兩人或以上住戶為對象，津貼額視乎家庭成員人數，由每月1,300元至3,900元不等，以紓緩基層家庭的生活壓力。

團體建議放寬資助出售房屋業主樓換樓，認為隨着政府於去年公布，會進一步增加「白表居屋第二市場計劃」的配額數目，提供多1,500個名額，讓40歲或以下的青年及家庭可在居二市場選購單位，增加未補價單位的流轉，既能配合政策的推行，亦可以充實年長業主的退休經濟狀況，長遠而言，激活居二市場的流轉，也有助於政府增加印花稅的收益，可達至三贏的局面，值得考慮推行。

倡綠置居增加大單位 當局在綠置居計劃，首次推售77個實用面積為646平方呎的大單位，獲綠表公屋租戶的歡迎，在首日選樓環節中幾乎全數售罄，反映綠表公屋戶透過自置居所，改善居住環境的訴求，也未有受私人樓宇市場售價波動的影響。團體建議政府及房委會可先在綠置居項目中，進一步增加較大單位面積的數目及比例，吸引綠表住戶申購，以加快公屋單位的流轉，亦可因應未來有更多大單位的供應下，研究引入更多按揭貸款的產品，協助市民成功置業。

另外，公屋聯會建議檢視新發展區公私營房屋供應比例，譬如在不同的新發展區域中，可以考慮區內的產業發展、人才需要等，將公私營房屋比例調整至5比5。

他們又認為公共屋邨也可以配合「無處不旅遊」概念，指舊有公共屋邨可吸引本地市民及訪港遊客參觀，例如彩虹邨等，政府亦可考慮結合舊屋邨及傳統文化的特點，整合及推出更多深度遊的旅遊產品。