笑看天下：丹麥首相 求救無效

美國總統特朗普一再揚言要收購格陵蘭後，格陵蘭總理埃格德曾表示格陵蘭屬非賣品，但願意與華府在防務及礦業上更加緊密地合作。然而，侵侵日前談到格陵蘭，直言美國將得到當地的控制權，又說島上近5.7萬居民亦希望和他們（美國）在一起。

英媒引述知情人士報道，特朗普與丹麥首相弗雷澤里克森通話時氣氛極糟，反映佢係認真計劃接管格陵蘭，而非與格陵蘭「緊密地合作」！

特朗普對格陵蘭的胃口，確實予人有「氣吞萬里如虎」的氣勢，難怪丹麥首相近排都顯得寢食難安，否則佢點會不停會見歐洲多國領導人，繼上周末與芬蘭、瑞典和挪威領導人一同用餐，本周二先到柏林會見德國總理紹爾茨，再到巴黎見法國總統馬克龍，之後趕往比利時布魯塞爾會見北約秘書長呂特。

弗雷澤里克森確實被侵侵的話「嚇窒」了，顯得十分「騰雞」，到處找「救兵」，佢喺會見馬克龍後發表了一番「感言」：「北歐國家和歐洲，以及歐洲以外的朋友們發出的明確訊息是，尊重領土和國家主權是必要的。這對我們一同在第二次世界大戰後共同建立的國際社會至關重要。而我們所做的一切，不只是為了讓丹麥及其王國處於最有利的位置，也是為了歐洲。」

其實歐盟的龍頭大哥，不論是法國還是德國，近年國力愈來愈差勁，馬克龍對美國一直有防範之心，他長期呼籲歐盟面對美國，要維護自己作為一個有凝聚力的地緣政治集團的地位，要實現戰略自主。可惜形勢已大變，法德本身政經動盪，馬克龍和紹爾茨自身難保，仲講乜鬼戰略自主吖！還是北韓領導人金正恩犀利，美國換屆，北韓就試射海對地巡航導彈贈興，侵侵至今只說想會見金正恩！