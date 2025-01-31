撥亂反正：反華悍將 好自為之

再談美國新政府的對華政策，狂人總統特朗普先後委任了多名反華悍將出任外交及國安要職，包括因香港及台灣問題而兩度被中國制裁的國務卿魯比奧、國家安全顧問沃爾茲、常駐聯合國代表斯特凡尼克等。以一票之微獲國會通過任命的國防部長海格塞斯，亦在上任後發給軍方的首封電郵中，強調要阻止中國在印太地區的侵略，令人感到山雨欲來，而且來勢洶洶。

不過，日前魯比奧與中國外交部長王毅通了首次電話，內容卻與海內外反華人士的期望相距甚遠。根據中方公布，魯比奧在通話中表明願同中方坦誠溝通及妥善處理分歧，並重申美方並不支持台獨，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式和平解決。很明顯，魯氏在為自己之前的親台立場「洗底」，並表明美方的對華立場未有因白宮易主而改變。

更惹人討論的是公布引述王毅的說法，他強調大國要有大國的樣子，應當承擔應盡的國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展，希望對方好自為之，為兩國人民的未來和世界和平穩定發揮建設性作用。當中的「三個應當」及「好自為之」，用詞均頗不客氣。更重要的是，至今未見美方對中方的公布內容有所駁斥或澄清，反映這些都是對話的實況並經雙方授權發放。

魯比奧近年靠反華、反共上位，今次立場突然大變，明顯是身不由己。估計新政府內的其他「前」反華悍將，也會因主子的命令而紛紛轉軚。從另一角度看，王毅願意與仍屬被制裁之身的魯比奧通電話，某程度也是善意的表現。預計中方即使不會正式解除有關制裁，也會以「唔講就唔存在」的方式將其淡化。中美關係短期看好，習特會可能比特普（普京）會更早實現。