自成一家：為何圍堵中國失敗

內地人工智能（AI）初創公司DeepSeek橫空出世，以低成本、高效能的特點在全球一鳴驚人，並且觸發美國一眾科技股股價大跌。這一事件標誌着中國在人工智能領域取得重大突破，亦反映北京已突破美國的科技圍堵。

回想2015年，中國政府宣布推出「中國製造2025」計劃，希望通過「三步走」實現製造強國的戰略目標，第一步目標是到2025年邁入製造強國行列。美國總統特朗普在第一屆任期內向中國發起科技戰後，北京於2018年後不再提該計劃，不過這不等於當局就不作為，去年有報告指該計劃名亡實存，當中提出的大部分領域在2023年更已提前達標，實現了近九成的既定目標。

美國過去幾年的圍堵未能阻止中國實現技術突破，從宏觀的層面來看，很大程度上是因為中國經濟實力強大。中國擁有14億人口，又是世界第二大經濟體，使得其他國家不敢積極配合美國的遏華政策，以免跟車太貼，最終損害到自身經濟利益。

但若從微觀的層面來看，則和中國充滿競爭的市場環境有關。以中國互聯網行業為例，每個環節都鬥得你死我活，迫使創科企業不但要快速創新，還要不斷優化成本，將產品普及到最廣泛的用戶群體。像DeepSeek這樣的產品，就是內捲之下的直接產物。

更重要的是，中國的理科教育制度良好，培養出無數優秀的工程師。例如DeepSeek的創始人梁文鋒沒有海外留學的經歷，其團隊大部分人也是來自本國高校。中國企業擁有龐大的國產工程師群體，縱使面對美國的技術圍堵，仍能通過自主研發繼續推動科技進步。美國一直以領先的高等教育為核心競爭力，但在遭DeepSeek打臉後，或許要重新審視本身的教育體系。