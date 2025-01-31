橫眉冷看：國運級的科技成果

蛇年伊始，很多人都在湊趣談論，接下來的世運、國運將會如何？恰在此時，中國人工智能（AI）開發商推出DeepSeek，短短幾天便成為全世界的談論焦點。「遊戲科學」的創辦人馮驥，去年憑推出《黑神話：悟空》，震驚全球遊戲市場，他認為DeepSeek的出現，是國運級別的科技成果。

人工智能模型不是中國始創，在歐美國家已有大量製成品推出，但每一個系統都是造價高昂，須耗費大量晶片和電力，但DeepSeek不然，據說製作成本是外國同類產品的3%，甚至是1%。過去美西方創製的AI模型，大多守秘極深，唯恐別人洞悉到其中的奧妙。DeepSeek卻十分大方，採用開源方式，任君窺探。情形就像武學宗師張三丰，在武當山上向張無忌傳授太極拳，招式套路完全公開，任看任學，能夠領會多少，那是閣下的造化。

近年中國產業展現出後發優勢，一波又一波，讓人目不暇給，更讓對手喘不過氣來。電動車、網絡遊戲、機器動物以至隱形戰機，這些產品都不是由中國發明，但到了中國製造商手上，卻能發展出更高效和更節省的模式。上述產業的成績已經十分亮麗，如今DeepSeek橫空出世，中國原本最弱的一環亦已補上。難怪有識者認為，這是一項關乎國運的科技成就。

筆者曾講過多次，依玄學子平八字的推算原則，運道每5年為一變，中華人民共和國由2022年下半年起，正式進入「得祿」大運，國勢將會踏上另一台階。5年的「得祿」運，如今尚未走到一半，前瞻蛇年以至未來日子，國運級的研究成果想必會接踵而至。如果外國專家面對DeepSeek會感到惶恐，歐美股市會因此而受驚下滑，那麼讓我告訴你，這種情況恐怕會陸續有來。