強詞有理：如喪考妣

木秀於林，風必摧之。中國人工智能（AI）模型DeepSeek爆紅之後，美國人的反應是震撼、震驚、震怒兼而有之。剛開始的時候，他們的評價尚算中肯，甚至說了不少恭維話，認為可以促進競爭，但很快就變調，尋找各種藉口唱衰、抹黑、妖魔化，為DeepSeek貼上負面標籤，企圖將之置於死地。

最先出手的是美國海軍，以「存在安全和道德問題」為由，禁止海軍人員以任何形式使用DeepSeek模型。接着有人開始質疑DeepSeek造假、偷竊，美國相關部門介入調查，白宮也聲稱正評估DeepSeek對美國國家安全的影響。眾議院對華戰略競爭特別委員會主席穆理納更發表聲明，指美國不能容許DeepSeek威脅美國國家安全，亦不能夠容許中方利用美國的技術，推進人工智能野心，美國必須迅速採取行動，對DeepSeek所依賴的關鍵技術實施更強而有力的出口管制。最惡劣的是，DeepSeek連日受到大規模網絡攻擊，以致出現當機災情，而攻擊IP地址全部來自美國，分明是國家級的網絡攻擊，這種下三濫手段也只有老美才做得出。

為甚麼美國對DeepSeek的反應如此激烈？其實不難理解，DeepSeek的技術和算法突破，不僅大大降低成本，而且打破老美構築的技術壁壘和壟斷，任何中小企業都可以參與AI競爭，美國企業先發優勢被大大縮小，不焦慮才怪。按照白宮官員的說法，美國AI領域只領先中國大約3至6個月，但中國「追趕速度非常非常快」。

當美國企業有優勢時，老美就會標榜自由市場和公平競爭；當競爭不過對手時，就會打壓甚至明搶，這已成為他們的老套路，對華為如是，對TikTok如是，對DeepSeek自然也不例外。不過，這一套對付其他對手也許有效，對付中國往往適得其反，華為愈鬥愈勇，就是明顯例子。如果白宮官員沒有說錯，美國AI領域只領先中國3至6個月，這點距離根本不算甚麼，老美憑甚麼認為自己能永遠領先？

無數事實證明，只要中國發力追趕，就一定能追上甚至超越。美國敝帚自珍，以為自己可以壟斷AI技術，殊不知中國在某些方面尤其是實際應用方面已不亞於任何對手。DeepSeek橫空出世，不僅戳破美國AI神話，也戳破美國科技泡沫，甚至終將戳破美國霸權，這才是令老美如喪考妣的真正原因。