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賊潛餐廳撬夾萬 掠4萬銀頭
【本報訊】昨晨10時許，葵涌大隴街110號石籬商場二樓一間連鎖餐廳，有職員返回準備營業時，發現店內逾4萬元銀頭現金不翼而飛，懷疑被賊人潛入爆竊，於是通知負責人報案求助。
警員到場調查，初步相信賊人由餐廳側門進入，撬開夾萬擸走現金，初步將案列作「爆竊」，暫未有人被捕。
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