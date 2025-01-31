初二燒衣紙焚宅 濃煙嗆傷5住客

29男女疏散暫避 8旬婦送院治理 不少市民會在新年拜神祭祀，祈求家宅平安，但是處理火種稍有疏忽，可能反招災禍。昨日年初二早上時分，深水埗一唐樓發生火警，濃煙迅速擴散，嗆醒大廈住戶，當中有人及時落樓逃生，亦有人被濃煙圍困。消防匆匆趕到，隨即升起雲梯營救，其後將火勢完全撲滅，並將所有被困住戶救離火場，惟有5人仍因吸入濃煙不適送院。根據調查，火警懷疑是單位內有人燒衣紙遺留火種引致，事件無可疑。

昨日早上約6時18分，元州街56號一唐樓高層單位內約8米乘6米範圍起火，多名途人目睹紛紛報案。消防接報到場架起雲梯灌救，並出動搜救隊協助居民疏散，而輔助醫療裝備車亦到場協助補給和戒備。消防在救火過程中，發現大廈內有數名男子被困，遂為他們戴上頭罩輔助呼吸，並將他們帶返地面，各人獲救後分別坐在路邊休息；大火最終在約50分鐘後被救熄。

火警期間，大廈內共有21男8女需要疏散暫避，而現場有3男兩女住客（40至80歲）疑因吸入濃煙不適，俱清醒分乘救護車送往明愛醫院治理，其中一名姓李（80歲）老婦需由擔架床抬上救護車，另有人懷疑受驚，在場激動落淚。

消防經調查後，初步懷疑起火單位內有人祭祀燃燒冥鏹，遺下火種導致火警，暫無證據顯示案件涉及刑事成分。受火警影響，現場一段元州街往美孚方向行車線一度需全線封閉。

「好大煙 遲啲都落唔到嚟」 大廈5樓居民胡先生指，事發時聽到天花板上方傳出物品掉落的聲音，驚醒後向窗邊查看，發現樓上湧出大量濃煙及火光，於是叫醒女兒一同走火警，當時走廊位置已濃煙密布，幸好逃生及時，兩父女均無恙，他猶有餘悸稱：「好大煙，遲啲都落唔到嚟！」另有住戶是被濃煙嗆醒，他形容當時「成間屋都係煙」，他與同住母親均感到難以呼吸，最終要由消防用雲梯救下。