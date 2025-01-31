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龍門陣
感情困擾 女子住所燒炭亡
【本報訊】昨晨9時許，一名姓黃（46歲）女子在屯門寶田邨的住所內暈倒，其家人發現後報案。救護員接報到場，見到黃女倒臥客廳，身旁遺下一盆燒過的炭，經檢驗後，證實她當場不治。警員在場檢獲遺書，得悉事主有情緒病紀錄，近期疑受感情問題困擾，不排除她因而輕生，其死因有待確定。
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