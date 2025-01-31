要聞港聞

感情困擾 女子住所燒炭亡

【本報訊】昨晨9時許，一名姓黃（46歲）女子在屯門寶田邨的住所內暈倒，其家人發現後報案。救護員接報到場，見到黃女倒臥客廳，身旁遺下一盆燒過的炭，經檢驗後，證實她當場不治。警員在場檢獲遺書，得悉事主有情緒病紀錄，近期疑受感情問題困擾，不排除她因而輕生，其死因有待確定。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者