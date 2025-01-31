果仁雖有營 熱量脂肪高勿食過量

【本報訊】果仁普遍含豐富不飽和脂肪酸、蛋白質、膳食纖維及各種礦物質，有助降低患上癌症及心血管疾病的機會，近年不少人把果仁作為健康零食。不過，有營養師提醒市民，果仁的熱量及脂肪含量較高，過量食用可導致體重增加，建議選購時留意營養標籤，盡量選擇原味乾焗果仁。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部表示，果仁的脂肪主要為有益心血管健康的不飽和脂肪酸，包括單元不飽和脂肪酸和多元不飽和脂肪酸，亦俗稱為「好脂肪」。每安士（約28克）果仁，含有約4至7克植物性蛋白質，對素食者來說是豐富的蛋白質來源。同時，果仁富含膳食纖維及鉀質，前者有利於腸道健康，後者則有助降低血壓。不同果仁亦有各自的營養特色，例如杏仁含有較多有助鞏固骨骼的鈣質，而杏仁和合桃則含有豐富抗氧化功能的維他命E等。

日吃手心分量已足夠 雖然果仁有多項健康益處，但其熱量和脂肪含量同樣較高，進食過量可使體重增加，建議每天食用一安士（即一手心分量）便足夠。選購果仁時，可留意產品的營養標籤資料，宜選擇原味乾焗果仁，避免添加鹽分、糖分調味或經油炸的果仁。果仁除了可代替薯片、餅乾等作為有「營」小食，亦可加到麥皮、沙律、低脂乳酪、小菜、湯水及自家烘焙食品中，添加香味和營養。

各種果仁營養成分