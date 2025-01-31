東呼即應：男子私家車後方小解 車Cam全程錄晒

【本報訊】隨地小便事件屢見不鮮，近日網上有片段顯示一名男子走到私家車後方小便，過程被車Cam拍下並被擺上網。據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯最高可被罰款5,000元，再犯可被罰款10,000元。

近日網上流傳的短片再次引發網民對公共衞生的討論。片中，一名男子趁無人察覺，竟走到某輛車的後面，拉低褲頭，隨後上演當街小便的荒誕一幕，行為令人側目。

不少網民看完短片後留言批評，有人直言：「係失智症定咩先？唔會係精神狀態冇問題，但就咁貪方便咩？」亦有人提醒：「根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，隨地大小便初犯最高罰款5,000元，再犯可罰10,000元，呢啲行為真係唔值得！」

網民群起留言「搵廁所啦」 事件曝光後，網民紛紛呼籲貪方便人士「正正經經，搵個廁所去啦」。有評論笑言：「呢啲行為，真係要靠『百忍成金』來忍住！」事件亦再一次提醒市民，保持公眾地方潔淨，人人有責。