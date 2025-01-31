東呼即應：玄學家：交椅洲填海 孤島唔聚財

東呼即應探討發展前景 北都更見可行性 「明日大嶼」自公布以來一直被批是「倒錢落海」的大工程，社會、議會早有聲音指交椅洲人工島填海計劃隨時淪為「財政黑洞」。巨額財赤下，港府近日亦改口，稱填海何時動工毋須定下日子，未提在今屆任期啟動工程，但在本月25日，當局又說「交椅洲研究工作仍在進行，從不存在放棄發展」，究竟何時會「嶼夢初醒」？玄學家唐碧霞向《東呼即應》指，填海屬「客土」，不具備藏風聚氣功能，本身又屬孤島，缺乏「北見水、南見山」優勢，不利於人丁聚集及經濟發展。經濟學者李兆波則指，明日大嶼予人太虛無縹緲之感，政府應集中推動北部都會區計劃，何況私人發展商參與意欲亦成疑。

俗稱「明日大嶼」的交椅洲人工島原擬在今年內開始填海，建設香港第3個核心商業區，並興建最多26萬個房屋單位，容納人口最多達110萬人。但政府面臨千億財赤，港府談計劃先變為「或會稍為推遲」，其後再改為「今屆內填海」，即2027年6月30日前，其後說法又有「不需要現時就定一個日子」、「不存在放棄發展」，說法不斷變。可是，北部都會區正在發展，不少團體、學者均爭論明日大嶼是否有必要推行。

填海「客土」 難藏風聚氣 玄學家唐碧霞向《東呼即應》表示，填海建造交椅洲人工島在風水上存在多重問題。她提到，很多時風水都要依靠龍脈，如跑馬地周遭有山圍繞，所以才被稱為「聚寶盆」。不過，填海屬於客土，客土一般不具備藏風聚氣的功能，需時較長才能入氣。而且交椅洲位於西部海域，本身屬孤島，風水上屬於「孤陰不生，獨陽不長」，不利於人丁聚集及經濟發展。相反，北部都會區坐享風水上「北見水、南見山」，前者代表「零神水」有利經濟方面發展；後者代表「正神方」，人丁會特別興旺。

下元九運 硬推恐惹禍 唐又指，整個明日大嶼位處香港正西方，在2024年至2043年的「下元九運」期間，屬於「二黑病符位」，可能帶來災禍、麻煩事及爭執。天時、地利、人和三者缺一不可，而明日大嶼的地理位置和天時均未見佳，發展難免阻滯重重。唐建議，不如改為發展北部都會區，其地理位置與發展潛力更具優勢。

經濟學者李兆波亦認為，在當前財赤壓力下，明日大嶼應放在較後位置。他指出，項目太虛無縹緲，公眾對細節及願景不甚了解。相比之下，北部都會區更具實際可行性，能迅速帶來經濟效益及就業機會。

李兆波舉例過往成功的大型基建項目，香港國際機場以清晰的願景及詳細規劃說服公眾支持。他質疑目前無論是明日大嶼還是北部都會區，有哪間國際企業願意主動投資？促政府提供更多資訊，讓市民了解北部都會區的實際好處，並細化分區開發計劃，吸引私人發展商參與。「北部都會區具體如何改善生活質素？如何為下一代帶來資產而非負債？這些都是政府必須解答的問題。」

談到大型基建項目，他認為審慎考慮成本效益，又說如果項目好，有一千個理由；如果不好，也有一千個理由。但在目前的財政狀況下，若未能清楚說明項目如何為市民帶來實際好處，強行推行只會引起更大爭議。

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