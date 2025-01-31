醫健：職場健康：賀年美食攻略：吃得開心又安心

新年期間，上班族終於可以放下繁忙的工作，與親友共聚，享受佳餚美食。然而，傳統賀年食品通常含有較高的油脂、糖分和鹽分，過量攝取會增加高血壓、心臟病和中風的風險。因此，在享用美食時需注意選擇，以確保吃得安心又放心。

賀年糕點宜淺嘗 少油翻熱更健康 煎芋頭糕、蘿蔔糕和年糕等，含有高卡路里、脂肪和糖分。例如，每件煎芋頭糕和蘿蔔糕（約85克）含有約5至6克脂肪（約一茶匙油），食兩件所攝取的熱量相當於一碗白飯。因此，賀年糕點只宜淺嘗，不宜代替正餐。購買糕點時，可挑選較低糖、低鹽的糕點，並盡量以蒸或微波爐進行翻熱。若要煎，可使用易潔鑊以減少用油量。進食時，應避免或減少醬汁。

盆菜適量分享 不撈汁 寓意「盆滿缽滿」的盆菜是新春聚餐的熱門選擇。它以肉類、海味為主，雖然美味，但熱量與鈉含量極高。建議選購大小適中的盆菜與親友分享，避免過量進食。此外，盆菜的醬汁通常含大量鹽分，訂購時可要求將醬汁分開盛載，並盡量減少使用。同時避免將麵或蔬菜放入盆菜鍋中加熱或以醬汁拌食。

全盒小食 健康零食 全盒小食是過年必備，但傳統的全盒小吃多為高糖、高熱量食品，例如糖果、糖蓮藕，以及朱古力和糖椰絲，這些食品不僅糖分高，油分也偏高，無論是成年人還是小朋友都不宜多吃。可選購無添加糖分的乾果或乾焗的原味瓜籽和果仁。注意，堅果和種子雖然富含營養，但屬於高脂肪食物，食用時應節制分量。此外，米餅、非油炸的原味蔬菜乾也不失為健康又美味的選擇。

新年期間，雖然美食當前，仍應保持每天飲食定時定量，切勿暴飲暴食。同時，記得每天至少攝取兩份水果和三份蔬菜。祝大家在新一年工作順利、健康如意、蛇年大吉。職業安全健康局

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