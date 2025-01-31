流感續升溫 上周28宗學校院舍染疫

【本報訊】流感高峰持續，市民外出拜年要提高警覺！衞生署衞生防護中心昨日公布最新本地流感及新冠監察情況，上周錄得28宗學校或院舍流感爆發個案，其中安老院舍、殘疾人士院舍爆發個案分別增加了一倍及兩倍。截至前日，本周已有4宗兒童流感重症，成人重症上周就錄得65宗，其中有46名患者不幸離世。有專家預計新年期間市民出外拜年或外遊增多，料流感個案會不斷上升。

本周首兩日14成人重症 奪10命 衞生防護中心的最新監察顯示，實驗室收集過萬個樣本中，有超過一成樣本帶甲型或乙型流感病毒，當中八成八屬甲型H1流感。重症方面，上周有65宗成人流感重症個案，其中有46名患者死亡。本周首兩日已經有14宗成人重症，當中10人已歿。據中心資料，死亡個案中約81%患者本身有慢性病。另外，上周至前日期間，有7宗兒童流感重症個案，沒有患者死亡，年齡介乎10個月至14歲，有兩名患者有打疫苗。患者出現的併發症包括腦病變、敗血症、腦炎、嚴重肺炎等。

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華昨於電台節目就提到，當局早前通報8宗兒童流感嚴重個案，當中一半涉及腦病變，有兩人是併發細菌感染，容易令病情轉差，要轉入深切治療部。由於約8至10%人本身帶有甲型鏈球菌，平時不會發病，惟抵抗力不足時細菌或乘虛而入，嚴重情況有機會病菌進入血液，引致中毒性休克，情況相當危險。另外，若流感加上其他病毒「雙感染」，例如人類偏肺病毒或合胞病毒，即使已打疫苗亦有機會令病情變差。