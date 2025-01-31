積極拓展 當局冀國泰年內覆蓋逾千航點

【本報訊】本港要鞏固國際航空樞紐地位，航空公司的積極參與必不可少，當局希望國泰航空繼去年增加15個航點後，今年會持續迅速增長，以穩步達致在年內，將網絡覆蓋至超過100個航點的目標。運輸及物流局局長陳美寶本周初到訪國泰航空位於赤鱲角的國泰城，就有關航空業發展及人才培圳等與國泰航空交換意見。

她了解到國泰航空訓練過程，又與國泰來自不同地方的年輕前線機組人員會面，包括一名來自深圳的二副機師、一名來香港國際學校畢業的外籍二副機師，以及一名來自泰國的機艙服務員等，又了解安全程序訓練。她亦視察機組人員的安全培訓情況及與前線傾談，又感謝國泰航空一直與政府及機管局攜手拓展本港的航空發展，積極將運力恢復甚至超越疫情前的水平，並對於國泰集團未來將會積極拓展其國際網絡並加強內地特別是大灣區的業務表示支持。