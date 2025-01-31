53黑的哥扣分 靠車隊挽信心

首支最快3月營運 加強監管嚴防搵笨 本港於去年9月實施「的士司機違例記分制」，至今共有53名司機被記分，當中38人被記10分，主要涉及兜路、濫收車資和拒載，暫時未有司機被記滿15分而需要停牌，農曆新年期間，當局亦加強執法，重點打擊非法營運的「黑的」，望提升市民及旅客對的士服務的信心。運輸及物流局又透露，首隊的士車隊有望在3月開始營運，會在車隊管理、預約平台和服務等多方面把關。

政府已批出5份的士車隊合約，車隊最遲要在今年7月底前投入服務。運輸及物流局長陳美寶接受媒體訪問時指，準備工作正如火如荼展開，首隊車隊有望在3月開始營運，運輸署會在車隊管理、電子支付系統、預約平台等多方面進行監管，確保服務質素。她期望運輸署與車隊緊密溝通和監管，提升的士服務，並成為的士業界「領頭羊」。

她期望的士車隊能起示範作用，並爭取全港的士在兩方面與車隊看齊，包括今年內立法要求的士提供電子支付方式，並在2026年內立法要求的士在車廂安裝攝錄系統。

將約見的士業界網約車平台 目前社會對當局的建議反應正面，的士業界亦都支持，下一步政府會研究尋找合適攝錄系統供應商，以及存放數據中央平台的承辦商。

就規管網約車方面，去年7月政府已公布規管網約車平台初步調研結果，其後繼續審視海外經驗，交通諮詢委員會的工作小組料會約見的士業界及網約車平台聽取意見，運輸署亦會調查乘客需求，目標於今年內提出規管網約車平台相關立法建議，進一步諮詢社會意見。另外，當局亦披露，去年本港航班升降量超過36萬班次，乘客量達5,310萬人次，兩者均比前年增加超過30%。