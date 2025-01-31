社企義剪隊行善 基層童靚髮過年

培訓助投身職場 雙待年輕人實現夢想 不少人會趁農曆新年來臨前剪個新髮型，有社企向基層小學生推出義剪服務，髮型師則不少是曾經待學待業的「雙待青年」，他們攜手合力為30位基層家庭小學生剪髮，既幫他們減輕新年開支，亦讓各人煥然一新過年，並初嘗由髮型師提供的剪髮服務。換了新形象的二年級學生柏霖表示，感覺到為他剪髮的青年髮型師Ted相當細心，他開心地給自己的新髮型評了「100分，好滿意！」舉辦活動的組織則希望髮型師們在活動中建立更多自信，甚至有能力自行營運單剪店，成為年輕創業者。

提供是次義剪服務的「YM HAIR」位於沙田石門區，是由香港中華基督教青年會（YMCA）營運的社企單剪店，YMCA青少年外展服務督導岑慧儀表示，曾在YM HAIR工作的青年，有八成為雙待青年，這些年輕人雖有很大的潛力和抱負，但也可能缺乏足夠的職業技能和社會支持，令他們在社會尋找工作時，遇到很多挑戰和困難，難以實現其夢想，其後在接受了剪髮的訓練後，成為義剪隊一員。

過程中學習與人相處 這次為基層家庭提供的義剪服務中，有小學生本來很害怕電動髮剷的聲音，髮型師特地轉用鉸剪後才慢慢放鬆。岑慧儀表示，剪髮不僅是技術性工作，更涉及與人交流、建立信任關係，以及提升自信心。參加義剪工作的青年髮型師除學習到與人相處外，還漸漸找到自己的興趣與夢想，部分更開始全職做髮型師。由於剪髮行業需求穩定，可為青年提供持久就業機會。她期望，參與計劃的青年可投身自由市場，繼續就業，甚至以後有能力自行營運單剪店，成為年輕創業家。

這支義剪隊成立多年，當年是因YMCA位於沙田的青少年外展隊接觸了不少對美髮行業感興趣的外展青年，其後舉辦剪髮班為青年提供剪髮訓練，然後組織了義剪隊，隊伍成軍後，為沙田區有需要的長者提供義剪服務。數年前，義剪活動就拓展至上門或到訪院舍，為有需要長者、行動不便的弱能人士提供義剪。