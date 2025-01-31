日匯價續受壓 大地震恐爆發

港人熱愛的旅行目的地日本，臨近年尾發生地震，加上日圓一直低水，龍年經濟未見起色。有玄學家分析，日本蛇年運勢相當不利，有機會出現矚目的地震事件，而剝卦也對原本已低水的日圓進一步受壓，日本經濟有衰退的迹象。不過，也有玄學家指日本經濟增長保持穩定，在半導體供應鏈上有可觀的比較優勢，外國製造商的直接投資攀升。

玄學家李丞責指，日本蛇年的《易經》卦為「山地剝」，剝有剝落之意。他預期日本有機會發生令人矚目的地震事件，對大型及高或者有名的建築物造成傷害，以及由天然災害導致與高山高地有關的問題，造成驚險場面。而貨幣走勢方面，剝卦也代表日圓有機會向下走，整體經濟發展一波幾折，甚至衰退，似乎經濟展望有需要下調。

半導體供應鏈 發展較優 不過，另一玄學家雲文子就稱，日本蛇年的奇門卦象為「值符」逢「天沖星」。她預料日本運勢會緩緩改善，經濟增長保持穩定，通脹之路繼續推進。美國將在年初起，減少針對性抵制措施，進口貿易中的佔比有所擴大。另外，日本在半導體供應鏈上具有可觀的比較優勢，並且隨着外國製造商直接投資攀升，促使這一趨勢可能會在蛇年延續下去。